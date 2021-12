El sorpresivo anuncio de Gaby González, Rosita de Pasión: "En marzo me despediré con..."

De Pasión de Sábado a Carlos Paz con “Rosita” y de Córdoba a Mar del Plata de la mano del liderazgo y couching empresarial. Gabriel González afronta un verano bisagra en su carrera profesional porque cuando termine la temporada se despedirá del que le dio la fama en el programa de música popular más conocido del país: Rosita.

Con su pelo colorido saltará una vez más de la pantalla de América a las tablas, pero en Carlos Paz donde hará El juego de Carlos Paz, junto a Diego Reinhold, Mónica Farro, May Alexander y Milton Re, en el Teatro Holiday, en un show “divertido, familiar y musical” que pondrá al público en acción desde que entran al teatro porque van a participar con sus celulares del espectáculo, que es un varieté.

Alberto Raimundo y Diego De Lucía serán los productores de este show que irá de jueves a domingo a las 22 y a la medianoche, y que intercalará con su conducción en Pasión de Sábado hasta marzo, mes en el que colgará su colorida peluca y atuendo y continuará por el camino del couching, el cual recorre hace 20 años.

“Mi participación como Rosita se va de Pasión de sábado y en marzo me despediré. Tampoco lo voy a hacer en otro programa: no es que me voy de Pasión para hacerlo en otro lado. No lo descarto tampoco pero no es la idea", contó Rosita a Pronto.

"Hoy mi camino va por otro lado. Voy a disfrutar de esta última etapa de Rosita como lo hice en estos últimos 15 años, pero no es más que una etapa que se transforma porque voy a seguir conectado comercialmente con el programa ya que con mi productora tenemos algunas bandas musicales a las que venimos apoyando, como Sabor Canela”, explicó Gaby, quien se enfocará de lleno en Zoe, un holding empresarial con más de 250 empresarios de 21 países, jóvenes emprendedores que trabajan bajo el liderazgo de Leonardo Coositorto, máster coach hace 25 años.

“Vengo trabajando hace 20 años con ONGs, estoy muy comprometido. Con nuestro trabajo sostenemos instituciones y comedores. El trabajo social requiere mucho tiempo y dedicación y estamos en una plena etapa de expansión del equipo, ya que comenzamos en Almirante Brown y ahora se sumaron Quilmes, Lanús, Lomas de Zamora, Adrogué, entre otros puntos".

Zoe, donde trabaja hace un año y medio, “es un ecosistema empresarial con más de 40 unidades de negocio, entre las que la educación es la principal. Por ejemplo hay universidades de coach donde los chicos hacen operaciones en el campo financiero y hay profesores, con clases de lunes a sábados”.

“Aportamos a una transformación educativa y espiritual, con mucha transparencia y de manera orgánica y amorosa” subrayó y comentó que con Zoe estarán apoyando la cultura y en Mar del Plata auspiciarán el espectáculo de Nito Artaza y Cecilia Milone, quienes en su show “Volvieron los 80s van a regalar 10 criptomonedas por función entre la gente del público, al igual que en “El juego de Carlos Paz”: “Estamos hablando de 550 dólares por función que se va a llevar la gente”, analizó.