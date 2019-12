La sorpresiva reacción de Yanina Latorre tras la polémica versión de intento de affaire de Diego Latorre

Ayer, en "Incorrectas" de Moria Casán, Celina Rucci contó un chisme que tiempo después fue confirmado por una de las protagonistas.

Rucci detalló una información sobre Diego Latorre y un intento de infidelidad en plena vía pública. "Siguió a un auto, lo hizo frenar y pidió que se baje una chica que era trans", dijo Celina.

Tiempo después se supo que era Julieta Biesa, una vedette marplatense que formará parte de la obra teatral de Lorena Liggi, "2020 La Revista".

LEER MÁS ¿Diego Latorre le fue infiel a Yanina con una chica trans?

En tanto, Julieta salió al aire y detalló cómo fue el encuentro con Gambetita. "Nos siguió y cuando frenamos en el semáforo pidió que baje. Enseguida me dijo subí y vamos al telo. Le contesté que estaba con mis amigos y que me tenía que ir al boliche", sostuvo.

"Yo no me subí a la camioneta. Me puse a hablar con él desde la ventanilla. Me sorprendí, pensé que me estaba cargando. Me hizo unas preguntas y me pidió mi número de teléfono", agregó.

"Estaba re perseguido si tenía cámaras. Fue directamente al grano y me preguntó cosas sexuales. Yo pensaba que con todo lo que le pasó seguía haciendo esas cosas. Lo único que hice fue pasarle mi número pero nunca me llamó", finalizó su relato en el programa de Moria Casán.

Al día siguiente, Yanina Latorre saludó como lo hace habitualmente a sus seguidores de Twitter con su clásico: “Buen día rufianes”. Como era de esperar, algunos hicieron referencia al escándalo que tiene a su marido como protagonista.

Y una usuaria le escribió: “Hoy más que SIEMPRE ‘¡¡AGUANTE YANI!!’ Tomalo como lo que ES… un show”, la panelista sorprendió con su reacción risueña al responder: “¡jajajaa pero sí!”.

LEER MÁS Yanina Latorre y una drástica decisión: "Estoy pensando en separarme"