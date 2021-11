Sorpresiva conexión virtual entre Wanda Nara y L-Gante

Es sabido que Wanda Nara no da puntada sin hilo en cada uno de sus movimientos. Por eso en las últimas horas recurrió al nuevo hit de L-Gante para seguir marcando su territorio en este Wandagate, que parece no tener fin. En tanto, el creador de la cumbia 420 reaccionó con un guiño particular que no pasó desapercibido.

Lo cierto es que la mayor de las Nara, a pesar de vivir en Europa, está al tanto de todo lo que sucede en Argentina. Y mucho más si se refiere a moda, farándula o el mundo de la música.

,Así, hace unas horas, Wanda Nara subió una de sus tantísimas historias diarias a su cuenta de Instagram donde se muestra frente al espejo vestida toda de negro, súper diosa, con una estrofa particular de una canción. Y ahí entra en juego L-Gante. Porque el tema en cuestión es nada menos que 'Bar', el hit estreno de Tini Stoessel en el que colabora el cantante urbano del momento.

Pero qué tiene de particular este hecho. Sucede que la parte del tema que Wanda eligió para su posteo es el que canta precisamente L-Gante con una particular letra, al menos a la rubia le calza a la perfección como mensaje hacia ¿su marido?: “Vamos a beber, vamos a fumar y a olvidar lo que hace mal. Ahora hay otro en tu vida, que curó tus heridas, vamos a beber…”.

Claro que L-Gante no tardó en recoger el guante y tuvo un gesto de complicidad para con Wanda Nara. No dudó en republicar la historia de la rubia, agregándole emojis de una copa, una carita con anteojos oscuros (trampa) y tres caritas haciendo silencio, a modo de complicidad para con la mujer de Mauro Icardi.

¿Será que acaba de nacer una nueva amistad entre la empresaria y el cantante urbano?

A24/show