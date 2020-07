La sorpresa que recibió Evangelina Anderson en su cumpleaños

Con la reapertura de la cuarentena por coronavirus en Europa, muchos están aprovechando el calor para ir a las playas y disfrutar del mar y del sol.

Esto hizo Evangelina Anderson junto a sus tres hijos Bastián, Lola y Emma que tiene con Martín Demichelis. La familia está viviendo en Alemania, donde el ex jugador es técnico de las inferiores del Bayern Munich, entonces aprovecharon las vacaciones para partir rumbo a la casa que tienen en Marbella, España, sin embargo el ex deportista no viajó por su compromiso laboral.

Eva llenó su Instagram de fotos en traje de baño y aseguró que era su venganza ya que cuando ella fue invierno ella veía las fotos del veranito argentino con mucha envidia. Además, la modelo cumplió 37 años en esa ciudad.

“De cumple en la playa con mis Demis. ¡Gracias por todos sus mensajes! Por la noche me pongo a leerlos a todos, ¡los quiero!”, escribió en una foto junto a los tres pequeños.

Pero lo que no se esperaba era que su marido apareciera de sorpresa para pasar con ella su aniversario. Un viaje fugaz para verla y disfrutar su día juntos.

Demichelis apareció grabando un video con la complicidad de su mujer en la que fue sorprendiendo uno a uno a sus hijos que se mostraron muy emocionados al ver al morocho. Sin dudas, es una familia super unida y se nota que se quieren mucho.

