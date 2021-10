El sorprendente piropo de Christian Petersen a Carina Zampini

Christian Petersen, jurado de El gran premio de la cocina, sorprendió a la conductora Carina Zampini con un lindo piropo mientras le explicaba detalles a mejorar a Gege Neumann.

“Vamos a empezar con esta devolución que nos quedó pendiente con Chris, que este es uno de sus platos favoritos en la vida”, arrancó Zampini.

Y ahí el chef comenzó su devolución: “Las milanesas diez puntos, las arvejas por separado me encantan, muy bien la combinación, pero le faltó crocantez al revuelto gramajo”. “Bueno, pero está rico”, expresó la hermana de Nicole Neumann.

Lo que le dio el pie justo a Petersen para elogiar a la conductora: “Sí, bueno, es papa, huevo y jamón, no falla, es como que me preguntes si está buena Karina. Y sí, mirá lo que es…”.

Carina se mostró sorprendida por las tiernas palabras de su compañero y avisó: “Petersen, usted tiene que avisarme cuando me va a decir estas cosas, sino yo cómo me preparo, cómo lo transito, me quedo bloqueada, se me van las palabras”.