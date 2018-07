Sorini sobre la acusación de "pornografía infantil" a la película que hizo con Pampita: "No se le hizo daño a nadie"

"Desearás al hombre de tu hermana", la película con la que Pampita debutó en la pantalla grande, quedó en la mira de usuarios indignados que reclamaron a Netflix por una polémica escena. Es que desde que está alojada en el sitio de streaming online, el flim se replicó en todo el mundo y a muchos les llamó la atención la interacción de dos menores.





Allí, aparecen dos niñas que tendrían menos de 10 años en una habitación. Una de ellas (Ofelia, el personaje de Pampita), está saltando de rodillas, con un almohadón entre sus piernas, imitando a un jinete que ve en la tele. El juego se transforma rápidamente en un momento de placer sexual, que se sugiere por la respiración agitada de la nena y porque después, el propio personaje dice: "El día que tuve mi primer orgasmo conocí el efecto de los barbitúricos, mamá me diagnosticó epilepsia y me medicó sin dudarlo. Sus pastillas borraban todo, pero nada borró ese primer ardor".

juan 1







PJ Media, Megan Fox, denunció el film ante el FBI y el Departamento de Justicia por mostrar pornografía infantil y allí la redirigieron al Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados. Ese organismo le confirmó que comenzará una investigación sobre la película. Una periodista del sitio, denunció el film ante ely elpor mostrar pornografía infantil y allí la redirigieron al Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados. Ese organismo le confirmó que comenzará una investigación sobre la película.





"Cualquiera que lo comparta debe ser consciente de que es un delito hacer circular pornografía infantil, incluso si está tratando de obtener ayuda para el niño. Cualquier distribución adicional revictimiza al niño, y debido a eso, PJ Media no compartirá el video o las fotos de la película que muestran las caras de las víctimas. Lo único que el público puede hacer es informarlo a la autoridad", dice la periodista que radicó la denuncia.





Sin embargo, el FBI le dijo a Fox News: "Según la política del Departamento de Justicia, el FBI no confirma ni niega la existencia de una investigación". A pesar de las quejas, la película permanece en la plataforma de Netflix.

juan 2







"Desearás al hombre de tu hermana" fue dirigida por Diego Kaplan. Además de Pampita, actuán Mónica Antonópulos, Guilherme Winter, Juan Sorini y Andrea Frigerio. fue dirigida porAdemás deactuán





En diálogo con PrimiciasYa.com, Sorini habló sobre esta denuncia: "Son cosas que creo que pueden pasar, hay escenas muy bien logradas. Había que relatar algo y el director lo hace maravillosamente bien. Yo a la película la amo desde principio a fin. Ahora si alguien que está trabajando en una entidad, se preocupa y quiere averiguar si esas niñas tuvieron la protección necesaria y cómo se formó todo, me parece bien. Creo que lo están haciendo y lo están chequeando con sus padres y el material en crudo que hay. Yo no estaba pero sé muy bien como se hizo todo, ni el director tuvo contacto con las niñas. Sé que se las cuidó mucho. Diego Kaplan es un padre de familia y yo lo quiero mucho, es un ser humano hermoso".





Y luego remarcó: "Me parece que es una cuestión de cada uno, es muy subjetivo. Me parece bien que haya gente que se preocupe por el cuidado de los chicos. La escena es notable, es todo. Hay mucho truco y cinematográficamente habla de la calidad del producto. Hay una mezcla que se genera de lo que se ve, y si eso no gusta es subjetivo. Fui parte del producto y a mí me puso muy contento hacer esa película, no creo que le haya hecho daño a nadie por más que haya hecho mucho ruido".