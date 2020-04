No la soportó: Susana Giménez devolvió a Rita, su última cachorra

Susana Giménez recibió a Rita con mucha alegría el pasado 9 de abril incluso compartió un video de lo feliz que estaba al sumarla a sus días de cuarentena. la idea era luego llevarla con sus otras mascotas a su casa de Punta del Este. Sin embargo, la perrita duró 11 días junto a la conductora.

Susana hace pocos día contó que la cachorra se había convertido en todo un dolor de cabeza. La diva dijo que mordía todo y se subía a la cama todo el tiempo, aunque aún tenía esperanzas de que cambiara.

LEER TAMBIÉN: El particular motivo por el que Susana Giménez tuvo un domingo de pascuas movidito

Las cosas no siguieron bien y la perrita continuó mordiendo y lastimando a su nueva dueña, entonces Susana tomó la decisión de devolverla.

"Tengo una perrita nueva que, desgraciadamente, hoy (por el lunes) volvió al criadero porque me mordía tanto, tanto, tanto, que estoy deshecha. Los brazos no los puedo mostrar. Las piernas, ensangrentadas. Le estaban saliendo los dientitos de abajo. Tenía mordillos, tenía de todo para que muerda, pero le gustaban mis brazos. Me la van a traer dentro de un mes. Era muy chiquita, me volvía loca", admitió la rubia.

LEER TAMBIÉN: Susana se mostró con barbijo para recibir a su nueva perrita en plena cuarentena