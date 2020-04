Estas son las últimas notas de Clarín que despertaron la furia de Tinelli y reavivaron la pelea

Marcelo Tinelli manifestó su enojo con el diario Clarín a partir de varias notas en su contra. El conductor aseguró que siento un “hostigamiento” en su contra a partir de que se fue junto a su familia a pasar la cuarentena obligatoria a Esquel, Chubut.

"Veo un hostigamiento sistemático del diario Clarín, que me sorprende, porque es el diario donde trabajo a través de Canal 13; me han tratado dos veces en dos editoriales de pelotudo, con una falta de respeto absoluta", explicó el conductor al programa de Luis Novaresio por AM La red, 910.

La ira del conductor la desató la última nota en la que el matutino aseguró que se hizo llevar una valija de Buenos Aires a Esquel en un vuelo sanitario. "Acá no hubo un vuelo humanitario; es una mentira absoluta", aseguró y agregó de forma polémica: “¿Clarín miente? Sí. Esta vez lo pongo yo".

Las dos notas de las que se quejó Tinelli fueron escritas por Alejandro Borensztein, el ex de Viviana Canosa.

El primer editorial fue del 14 de mayo, en la que el periodista enumeró las primeras medidas en pos de frenar el coronavirus y recordó el caso de River Plate -que no se quiso presentar a jugar un partido para resguardar la salud de sus jugadores- al que Tinelli, en su faceta de presidente de la Superliga, contestó con un escrito de que si se podía jugar.

“Acá River Plate decidió no presentarse a jugar el partido de ayer y los pelotudos que manejan la Superliga lo quieren sancionar. Se suspendieron las competencias deportivas en todos los países del mundo afectados por el virus y nuestros dirigentes sacan un comunicado diciendo “los jugadores pueden desarrollar su trabajo normalmente como lo hacen todos los días miles de argentinos en fábricas, hospitales y tantos otros lugares”. Textual, firmado por Tinelli. Un grande”.

“Que el fútbol argentino estaba en manos de unos pelotudos que no pueden organizar un campeonato como la gente ya lo sabíamos hace rato, pero lo que no imaginábamos es que fueran tan pelotudos”, escribió Borensztein sobre Tinelli en ese entonces.

Luego, llegó el segundo editorial al que llamó “Coronavirus y pelotudos: especial famosos”.

Allí, el editorialista escribió la siguiente frase: “el premio al Pelotudo del año se lo lleva Tinelli”.

“Obviamente, antes de que me lo diga, amigo lector, yo sé que usted y muchísima gente está pensando que el premio al Pelotudo del año se lo lleva Tinelli por insistir en seguir jugando la Superliga cuando el planeta ya había suspendido todas las competencias deportivas y por irse a Esquel en el mismo momento en que el Presidente declaraba la cuarentena e instaba a la población a quedarse en su casa. Calma”, dice el párrafo.

“En primer lugar tengamos un poco más de respeto por las trayectorias. Es una tremenda injusticia para con nuestro gran conductor de la tele. Mucho más ahora que nos enteramos que el tipo dijo que tiene domicilio en Esquel desde 1998. Imagínese, amigo lector, el mérito de este muchacho que todas la mañanas se levanta en Esquel, se viene al canal a cortar polleritas hasta la medianoche y después se vuelve otra vez a Esquel. Todos los días, hace 22 años. No es ningún pelotudo”, agregó el periodista.

