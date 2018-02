Solita Silveyra volvió a los medios: "El 2017 fue un año duro, no me morí de casualidad"

El sábado a la noche, Soledad Silveyra volvió a aparecer en los medios televisivos gracias a su visita al programa de Mirtha Legrand por el Trece.





La actriz estuvo cenando con la diva y unos días más tarde, fue entrevistada por este medio para contar cómo se sintió y qué le depara este 2018.





"Quería aparecer con ella, la verdad que fue bárbaro, me sentí muy bien, ella estaba amorosa. Son muchos años que nos conocemos, casi incontables. La producción maravillosa, estuve muy contenta. Me pareció el lugar más serio, me iba a sentir contenida, la gente de produccion es amiga", comenzó.





Solita contó que durante el Bailando le gritaban "borracha" por la calle, pero aclaró: "No me gritaban todo el tiempo, fueron dos veces. Eso me impactó mas allá que en el Bailando la pase bárbaro, estoy agradecida a esos 3 años, fue una experiencia única, tengo gran relación con Chato Prada. Lo adoro, tengo un vinculo sincero y hermoso". contó que durante elle gritaban "" por la calle, pero aclaró: "

"Venia hablando de un año sabático, necesitaba tomar distancia, no estaba acostumbrada a tanta exposición. Coincidió con que Marcelo achique el jurado, fue mutuo que yo salga del certamen. ¿Si volvería? Nunca se dice que no, no sé... En este momento, quiero recuperar la actriz por sobre todas las cosas. Hace 3 años no actúo y casi 5 años que no estoy en teatro".

Silveyra contó: "Quería volver al trabajo actoral, a estudiar, a vivir otra vez las emociones... Este año estrenamos a fines de abril la obra 'Siempre conmigo', que fue premio Pullitzer 2007, con Gabriela Toscano, Germán Palacios, Tomás Suar y Maida Andrenacci". contó:





Para cerrar, Soledad manifestó: "Decidí tener representante que hace 20 años que no tenía, es Javier Furgang. En este momento, no tengo proyectos televisivos en mente... Me gustaría algo cortito, nada protágonico, no es fácil protagonizar a nuestra edad a no ser que sea algo de nuestra generación. Tengo dos ideas para desarrollar... Vengo de un 2017 fuerte. No me morí de casualidad. Fue duro, siete meses de recuperación. La pasé difícil, pero estuve rodeada de amor y contención, sobre todo de mis hermanos y mi médica. Al Centro Medicus, al neurocirujano Dr. Basso".