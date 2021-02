Solicitaron prisión preventiva para el jugador Cristian Pavón por una causa de abuso

El abogado patrocinante de Gisela Marisol Doyle, la mujer que denunció a Cristian Pavón por abuso sexual, reclamó ante la Fiscalía de Alta Gracia, a cargo de Alejandro Peralta Otonello, la prisión preventiva o que le prohíban la salida del país al futbolista de Boca. Esto, poco después de difundirse al información de un posible regreso de Kichán a Los Angeles Galaxy.

"Habiendo tomado conocimiento a través de distintos medios de comunicación de gran trascendencia pública (tales como TN, Olé, Infobae, TyC Sports, La Nación, ESPN Argentina, TNT Sports, entre otros) de la inminente salida del país del denunciado, Sr. Cristian Pavón (...), y no habiendo sido citado a declarar, solicito a vuestra señoría que se recepte su declaración y ordene su prisión preventiva (...), ya que existen vehementes indicios de peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación", dice el escrito presentado por Luciano Bocco, acompañado por Fernando Burlando.

"Teniendo en cuenta las facilidades que tiene el denunciado para abandonar el país (...), solicito se ordene de manera inmediata una medida cautelar de prohibición de salida del país", agregó Bocco.

De todas maneras, el juez a cargo deberá resolver si hace lugar al reclamo por la causa de abuso con acceso carnal.

Doyle, quien ya había hablado públicamente contra Pavón, en diálogo con radio La Red, avisó: "Este viernes puede definir el fiscal, esperemos que sí, porque el caso se considera verosímil y él tiene que estar ante una pericia psicológica y el proceso judicial lo puede requerir en cualquier momento. Quisieron tapar el caso, pero sigue en proceso".

"Vamos a hacer todo lo posible que no salga del país. En el caso que se vaya antes vamos a pedir una extradición a Interpol. Hay muchas cosas que se pueden hacer, el caso no va a quedar acá nomás. Voy por la imputación y la detención de él", sostuvo Doyle.

"El decía cosas amenazantes y amenazantes, él tenía el control de todo, que su fiesta era su fiesta y tenía el control de todo. Yo en esa fiesta no conocía a nadie, sólo a un amigo íntimo de él y a dos chicas. Después pasó lo que pasó y ahí me di cuenta que no era la persona que yo creía conocer a través de una pantalla", dijo la mujer.

"Me informaron de más casos pero hay chicas que no se animan a denunciarlo (...) Es indignate cómo trata a la mujer. Con el transcurso del tiempo fui hablando con chicas conocidas, cada palabra que me dicen estoy más indignada con lo que pasa y que la Justicia no responda", agregó Doyle.

Y sobre el episodio en el que dice haber sido agredida por Pavón, comentó: "Yo asistí a una fiesta, invitado por un amigo de él, pensaba que iba a ser una fiesta normal. Yo estaba alegre de conocerlo a él, era uno de los jugadores de mi preferencia. Cuando llegué me encontré una situación diferente, una cabaña con un parlante con luces, vi situaciones desagradables y las fundamenté a la Justicia. En el transcurso de la noche, fumo un cigarrillo de marihuana, eso me provocó un malestar por el que voy al baño. Ahí, detrás de mí, entra Cristian. Ahí sucede un hecho se acoso, intimaciones, me mantuvo una hora en el baño. El se retira y yo me quedo con la nariz sangrando, de tanto él querer darme un beso me arranca el aro de la nariz, por eso sangro. Estaba en un ambiente con todo su entorno, nadie me iba a creer si hacía una denuncia en Anisacate. Tomé la iniciativa de volver a Buenos Aires, tuve angustia y fui internada en febrero y ahí cuento lo que sucedió en Córdoba. El doctor Burlando me apoyó, aporté las pruebas, tengo testigos, personas que pasaron por la misma situación".

"Cristian me forcejeó la cara, al negarle el beso me arranca el aro de la nariz, con su boca. Hay testigos que me vieron con esa lesión, se aportó todo a la Justicia", dijo. Doyle.

"Hubo muchos contratiempos en la comunicación cuando presenté la denuncia, recibí amenazas y quisieron tapar el caso", agregó.

Y recordó lo de Vélez, que separó del plantel a Thiago Almada y Brizuela por una situación similar: "Boca eso no lo hizo, lo recibió como un rey a Pavón, eso es indignante ver al club cómo está actuando, el club del que soy hincha". (Diario Olé).