En charla con la revista Paparazzi, la rubia, a punto de cumplir 40 años, comentó su deseo de formar una familia.





"Quiero ser mamá, pero es algo que se me despertó hace poco. Pero de todas maneras no siento que me corra el tiempo", comenzó la modelo en charla con la publicación.

Una publicación compartida de solarosoledad (@solarosoledad) el 27 Ago, 2018 a las 1:25 PDT







Y agregó: "Ni lo veo como un tema que sea una presión. ¡Creo que por algo se dan las cosas... y por algo no!".

Solaro, recientemente separada, encara así una nueva etapa en su vida.





Nicolás Fazio y el ex futbolista Leonardo Rodríguez. Cabe recordar que las anteriores parejas de la modelo en el último tiempo fueron el periodista deportivoy el ex futbolista