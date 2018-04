Soledad Solaro, feliz con su nuevo novio: "El primer día que lo conocí, hubo un momento que me perdí en su mirada"

se separó del empresario cordobés,, hace más de cuatro meses y durante el verano cupido golpeó nuevamente las puertas de su corazón.

La bella modelo comenzó una nueva relación con un apuesto empresario de la construcción. Se llama Juan Pablo Rodríguez, tiene dos hijos y si bien el romance tiene poco tiempo, la sensual rubia declaró que tiene mucha intensidad.

"Tenemos una relación muy linda... Muy comprometida, de compañerismo y de rosas en todo momento. Imaginate que nos vemos todos los días. Pero hablar de matrimonio y de tener hijos es muy pronto", señaló Solaro en diálogo con PrimiciasYa.com.

Y luego contó: "Hace tres meses que estamos juntos. Meses intensos, pero mejor que todo vaya así, fluyendo. Pero como viene, te digo la verdad, es soñado esto que estoy viviendo".

"El primer día que lo conocí hubo un momento que me perdí en su mirada. Ahí me di cuenta que solo me importó su mirada su sonrisa. Me enamoró todo: Su forma de hablar, de hablarme. Es una persona que siempre ve el lado positivo de las cosas", remarcó.

Por último, manifestó: "Me enamoró todo de él. No podría decirte una sola cosa, es todo él. No logro describir exacto cada sensación que me genera".

