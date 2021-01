Soledad Silveyra fue dada de alta tras haber sufrido un ACV

El fin de semana, Soledad Silveyra debió ser trasladada de urgencia al Sanatorio Otamendi tras presentar diversos síntomas que encendieron las alarmas por un presunto accidente cerebrovascular (ACV).

Según se supo, los estudios clínicos que le realizaron confirmaron las sospechas y detectaron una carótida obstruida, por lo que deberá permanecer en el hospital por unos días para que los médicos que la asisten evalúen los pasos a seguir en estas horas y la evolución de la artista que se encuentra con la compañía de sus familiares más cercanos.

PrimiciasYa.com se comunicó con su representante, Javier Furgang, quien dio más detalles de su cuadro de salud: "Se estaba haciendo un estudio y le detectaron que había tenido un ACV, por eso le tuvieron que destapar la carótida. Hablé con ella temprano y la noté bien. Tiene que estar al menos cinco días internada".

"Es una divina. Le preocupaba que le avise a la producción de Flor de equipo (el programa que lidera Florencia Peña por Telefe) que no va a poder ir de invitada al programa el lunes", añadió su jefe de prensa.

Además, amplió: "Este ACV que le detectaron es de hace un tiempo atrás. Por lo de la carótida le practicaron un cateterismo que salió bien. Y si como se supone la recuperación es buena, en unos días ya le van a dar el alta".

Desde su cuenta de Twitter, la actriz habló sobre su salud y llevó calma a sus seguidores: "Estoy bien. Tuve un ACV que no dejó secuelas, excepto los temblores. Me hice una resonancia en Medicus y me dijeron que era algo cerebral. Me llevaron a Otamendi y luego a Sagrada Familia donde me estaba esperando el Dr. Lylyk y equipo", comenzó diciendo.

"Deciden hacerme lo mismos estudios y un cateterismo. No intervinieron aunque tenía esperanzas de que me pusieran un stend. Gracias al equipo de médicos, a Medicus, Otamendi, Sagrada Familia, Padre Manolo, Pipina Pavlovsky, mi familia, todos. La lista es interminable", agregó Solita.

"Gracias a todos por la enorme demostración de cariño. Gracias a Dios estoy bien. Muchas gracias!", cerró la actriz.

Y este lunes, se supo que la actriz y conductora fue dada de alta y ya se encuentra en su casa, desde donde seguirá con su recuperación.

