Soledad Pastorutti: "Espero que podamos superar esta crisis y no ver a nadie sufriendo"

Soledad Pastorutti formará parte del jurado de la nueva edición de "La Voz Argentina", el programa que se verá desde el 1° de octubre a las 21.15 por Telefe. formará parte del jurado de la nueva edición de, el programa que se verá desde el 1° de octubre a las 21.15 por





Marley, el ciclo gira alrededor de una sola cosa: "La Voz". Más allá de la imagen del participante, sólo su talento real lo llevará continuar en el certamen. Con la conducción de, el ciclo gira alrededor de una sola cosa: "La Voz". Más allá de la imagen del participante, sólo su talento real lo llevará continuar en el certamen.





Tini, Ricardo Montaner, Soledad Pastorutti y Axel serán los coaches de los participantes que aspiran a ganar la competencia.





En diálogo con PrimiciasYa.com, la cantante folclórica contó cuáles con sus sensaciones a días del estreno: "Estoy sorprendida por el nivel del programa, por la producción y por la gente que se presentó. Hace mucho tiempo que no vivo un trabajo de producción tan grande. Somos una gran familia, desde el camarógrafo, iluminador y todos nosotros. Nos cuidamos mucho entre todos. Queremos un buen producto y estamos orgullosos de lo que estamos haciendo".





"Ha venido gente de otros países a participar, de España, Venezuela, Uruguay, Colombia y muchos más. Y ni hablar del talento argentino que es increíble. Hay mucho talento joven y han venido de todos lados y es increíble lo que va a pasar", remarcó La Sole.





Luego, se refirió a cómo es su relación con las redes sociales: "A mí me cuesta un poco amoldarme a esto. Yo soy una persona que si un día tengo ganas lo hago y si otro día no tengo ganas, no lo hago. Me manejo siempre con la naturalidad y nunca haré algo forzado. Esta cosa de estar mostrando todo el tiempo tu vida a través de las redes sociales me hace ruido. Prefiero guardarme algunas cositas. De todas maneras, respeto todas las maneras de expresarse".





Por otro lado, opinó sobre la situación social y económica que atraviesa el país: "Estamos viviendo una realidad difícil, igual estamos acostumbrados los argentinos a sufrir. Y es triste decir que estamos acostumbrados. Pese a esta situación y, como soy optimista, pienso que vamos a salir como salimos otras veces. Siento que tenemos que aprender y no repetir errores viejos. Lo nuestro es cíclico, ojalá que como sociedad podamos aprender y defendernos mejor. Me gusta que al país le vaya bien y que a todos les vaya bien, a las personas a todos los gobiernos... Respeto a la democracia como sistema de gobierno. Espero que lo podamos superar y no ver a nadie sufriendo".





¡Mirá la entrevista completa con La Sole!





Embed