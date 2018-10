Soledad Fandiño y Laurita Fernández volvieron a pelearse en el Bailando

Soledad Fandiño y Laurita Fernández no quedaron bien desde su encontronazo y anoche, la jurado intentó pedirle disculpas a la participante: "A mí me gustan las cosas bien. Si quiero pedir disculpas, iría a buscar a la persona en la intimidad. Podemos hacer que nos tomamos un cafecito y hablar. Yo no tengo problema", sostuvo la actriz. Las cosas entreno quedaron bien desde su encontronazo y anoche, la jurado intentó pedirle disculpas a la participante: "A mí me gustan las cosas bien. Si quiero pedir disculpas, iría a buscar a la persona en la intimidad. Podemos hacer que nos tomamos un cafecito y hablar. Yo no tengo problema", sostuvo la actriz.

"Ya le dije que no tengo nada personal y que estoy acá para puntuar el baile. Si algo le molestó, le pido disculpas. No tengo mucho más que hablar", respondió la jurado. "Las cosas que me molestaron fueron personales: decir que soy mala madre porque estoy leyendo notificaciones a la noche o que soy tonta porque no entiendo las devoluciones", contestó Fandiño.

"Somos personas muy diferentes y pensamos diferente. Ella se mueve de una manera y yo, de otra. Me dejo llevar por sentimientos, trato de ser auténtica y humilde. Tal vez no compartimos esas cosas, pero está bien, cada uno es como es", contestó Soledad.

