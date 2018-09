Soledad Fandiño contó cómo conoció a Ricky Martin: "Hace muchos años..."

Durante el aquadance del "Bailando", la actriz habló de dónde viene este vínculo con el artista: "Viene por el lado de René. Hace muchos años yo estaba en Puerto Rico por primera la primera vez y él nos había invitado a su cumpleaños, al que teníamos que ir vestidos de blanco. Y había un ron en el auto. Así que le empezamos a preguntar: '¿Querés tomar ron?' Y entramos a la fiesta 'copeti'".

"Ni me acordé de Ricky. Es más: le saqué los lentes a alguien y después me enteré de que era Wisin. O sea que él me conoció en ese estado y fue buena onda", explicó entre risas.