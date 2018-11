Soledad Aquino: "A Cande le ponía comida de más en sus viandas"

Soledad Aquino se refirió al fuerte posteo en Instagram de su hija Candelaria Tinelli donde contó los dramas alimenticios que sufrió años atrás.





"Quiero que abran los ojos todas. Anorexia y bulimia desde los 15 hasta los 27. Pesando 10 kilos menos que hoy. Cinco años sin menstruar. Caída extrema de pelo. Depresión y mal humor. No poder disfrutar NADA. Encerrarme sola. No ver gente. Ataques de pánico y fobia social.Todo esto y muchas cosas mas, que realmente me arrepiento de que hayan existido. Perdí tantos momentos hermosos por esta enfermedad de mierd* que tomó mi vida por completo, que me pido disculpas a mi misma y a las personas que me rodean, que bien saben los malos momentos que los hice vivir. Gracias por sacarme de esto, les agradezco el amor y la paciencia, especialmente a mi papá, mamá y a Micaela", comentó con valentía Lelé.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por LELÉ (@candelariatinelli) el 24 de Oct de 2018 a las 11:52 PDT











"CHICAS por favor, no caigan en esto. Instagram muestra cosas irreales, cuerpos que no existen. No se caguen la vida, en serio. Es demasiado hermosa!!!! Y todas somos hermosas. Con unos kilos de mas, de menos. La vida es así, un día uno puede estar mas flaco, o verse peor. Pero cuanta importancia hay que darle a esto? NO a estos extremos enfermizos que pueden terminar mal, al PEDO absolutamente", enfatizó la tatuada.









Ante esto, Aquino, su madre, habló en "Involucrados", América, y se refirió a esta confesión de su hija: "Me encantó la fuerza que tuvo para contarlo. Con Cande las charlas con el tema de la comida era continuo, le decía que coma más y le ponía comida de más en sus viandas".

Y agregó: "Ella se daba cuenta igual. Es un click que tienen que hacer ellos. Cande es una chica que tiene talento y tiene seguidores por todos lados".





El video.