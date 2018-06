Solcito Fijo: "La sonrisa de mi hija cuando escuchó la primera canción me motivó a seguir componiendo"

"Ya puedo volar", el primer disco de Solcito Fijo, la hija de Piñón Fijo, quien acompañó al payaso más popular del país durante los últimos 10 años. 9 canciones tieneel primer disco de, la hija dequien acompañó al payaso más popular del país durante los últimos 10 años.





El material mantiene cierta esencia musical de los últimos discos de Piñón donde se combinan guitarras acústicas con algunas apariciones de eléctricas para resaltar estribillos en los distintos géneros por los que atraviesa. Solcito y su hermano, Jere, fueron los encargados de realizar la música en vivo de los shows de su padre por lo que conoce a la perfección la forma de comunicarse con los niños.

En "Yo puedo volar" hay gran variedad de géneros, instrumentos y una mirada puesta en lo más chiquitos que va desde la aparición de animales hasta mensajes de vida como en cuarta canción que le da nombre al disco.

Embed



"Como muchos saben, durante 10 años acompañé a Piñon, mi papá, en el escenario. Giramos por todo el país persiguiendo sonrisas infantiles y de familias completas. El mundo mágico de la niñez siempre nos ha apasionado a la familia Fijo. En el 2016 fui mamá, de Luna, la luz de nuestra familia. Esta nueva etapa en mi vida me hizo reencontrar con inquietudes que reposaron durante mucho tiempo en mi y que quizás por miedos, inseguridades o simplemente porque el tiempo pasó no pude hacerlo antes", contó Solcito a este medio ante la edición del disco que ya encuentran en plataformas digitales ( contóa este medio ante la edición del disco que ya encuentran en plataformas digitales ( hacer click acá

Solcito tiene 30 años y basta experiencia en escenarios que ahora comenzará a transitar de manera solista, si se quiere. Perdió miedos y quiso darle rienda suelta a sus sueños. "Pero con 30 años, siendo mamá de una hermosa niña que llegó a mi vida para contarme que mi tiempo ya no sería único, sino de las dos (mas de ella que mio debo admitir jaja) me animé a vencer las barreras provocadas por mi misma y escribí mi primera canción: `A jugar cantando`", agregó.

Embed



Y tuvo un motivo que la inspiró para seguir componiendo: la sonrisa de su hija. "La sonrisa de Luna, mi hija, cuando la escuchó me motivó a escribir la segunda, la tercera.... Y sin darme cuenta, con mucho trabajo hace un mes terminé mi primer disco "Yo puedo volar". Así lo titulé, porque eso fue lo que me propuse cuando comencé toda esta nueva etapa... ¡poder! ¿Y poder es querer y por qué no soñar y volar? Con esta premisa nació la canción que le da el nombre al disco y hace referencia a todo este nuevo proceso de vuelo propio", finalizó.

Embed



Por Mariano Colly (@marianocolly)