Solange Verina, ex "Chiquititas": "La televisión no creo que sea un capítulo cerrado"

era una niña cuando conoció el éxito. Lo hizo gracias ala tira infantil deque se emitió porAllí interpretó a Vero, una de las primeras huérfanas que habitaron el Hogar Rincón de Luz, hace 23 años.

Lo cierto es que ahora, Solange se prepara para debutar con su nuevo proyecto teatral con la obra "Preciosa ridiculez", dirigida por Gina Piccirilli.

"La obra para mí es muy importante porque admiro a Gina Piccirilli como directora y dramaturga, y segundo porque es un desafío hacer una obra con texto clásico de Moliere. Me salgo de la comodidad de interpretar a una chica de treinta años con conflictos para sumergirme en el teatro clásico, aunque aggiornado. Es una adaptación libre increíble de Gina que dará mucho que hablar. Es una obra que llevó muchos meses de ensayo y que tendrá mucha vida en el teatro El Damero, donde por la tarde da clases Fabián Vena", señaló en diálogo con PrimiciasYa.com.

solange





Una compañía teatral se dispone a hacer la función de "Las preciosas ridículas" de Molière, pero hay una actriz que faltó y el director, que también actúa, entiende que "el show debe continuar" y la función se hará de todos modos; con amantes, ex esposas, ausencias y revanchas. "Preciosa Ridiculez" refleja el espíritu de Molière más vivo que nunca haciendo de las suyas, y mostrando su vigencia descarnada ante la necesidad de figurar de un grupo de gente que supuestamente tiene por objetivo hacer buen teatro respetando la entidad de los clásicos.

La obra se presentará todos los sábados a las 21hs., en el teatro El Damero, Deán Funes 506, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Por otro lado, Verina recordó lo que fue su paso por "Chiquititas": "La televisión no creo que sea un capítulo cerrado. Hay momentos para todo en la vida. Mi infancia la viví con una cámara prendida tanto en las dos temporadas de "Chiquititas" (1995 y 1996) como las dos de "Cebollitas" (1997 y 1998). Después me alejé para hacer otras cosas, estudiar, dar clases, pero la gente cree que porque no estás en la tele, estás afuera. Hice teatro mucho tiempo, pero hay momentos en que la extraño pero a veces siento que no hay lugar. Pero estar en un estudio de grabación con colegas es parte de mi vida. Lo tengo naturalizado. Se prende una cámara y me sale algo natural de la actuación. Crecí con eso y en algún momento siento que volveré, pero no es mi prioridad hoy por hoy. Mi prioridad ahora es actuar y hacer lo que amo. Y en teatro siento que soy más yo que nunca".