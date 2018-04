"No robo fotos. No lo había visto. Pero es una foto del hotel donde me estoy quedando y tampoco dije que la saqué yo y puse el barrio donde estamos, nada más. Ni lo había leído. Estoy en otra, no me enfoco en estas estupideces. No me enojo ni nada. Es una foto del hotel donde estoy en este momento. Ni sabía quién era el fotógrafo. Luego él me escribió, no sabía que era de él, lo felicito porque la foto está buenísima", comentó la morocha.

Embed Una publicación compartida de Sol Abraham (@solcitoabraham) el 13 Abr, 2018 a las 5:35 PDT



Sobre su línea de ropa infantil, Sol destacó: "Estoy muy contenta hace unos días inauguramos la tienda en Recoleta. Vengo con este proyecto hace tiempo y mi inspiración fue cuando quedé embarazada de Delfi, por esa fecha. Hacemos diseños y producimos ropa desde dos a doce años. Y tenemos una línea especial dedicada a los bebés. La tienda quedó muy linda. Hicimos una apertura que vino mucha gente y es impresionante cómo entra la gente y compra, hubo mucha aceptación. Ahora lanzamos la colección otoño-invierno. Los diseños quedaron muy bien, buscamos la calidad y también que estén cómodos los chicos".





solange abraham 2.jpg



Yfinalizó: "El día de la inauguración estábamos terminando los detalles, todavía no estaba abierto y más de una persona quiso entrar para comprar. Y todavía no estaba abierto. Nos dio muy buen augurio. Es una marca para chicos. Si bien está la tienda en Recoleta también vamos a tener nuestra página web para comprar y llega a destino a cualquier lugar del país".

La flamante empresaria de moda dialogó en exclusiva consobre este emprendimiento empresarial y aclaró sobre la polémica que se generó con una foto del hotel dedonde se encuentra hospedada y compartió en Instagram , ya la acusaron en los comentarios de "robar" la imagen.