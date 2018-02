Sol Pérez y sus fotos hot: "No busco calentar a nadie"

Sol Pérez viene pegando fuerte desde el año pasado y, casi todos los días, la rubia es noticia gracias a las constantes publicaciones e imágenes que suele compartir en sus cuentas en las redes sociales, donde apela (y pela) a su exuberante y deseado lomazo con el fin de lograr trascendencia mediática. Y vaya que lo consigue.

Esta semana, mientras hace temporada en Carlos Paz con La isla encantada, obra que encabeza Pedro Alfonso, Sol dialogó con Gente sobre sus constantes publicaciones, donde su cuerpo se convierte en protagonista absoluto de los inquietos "ratones" de sus seguidores.

"A mí me gusta la cultura del fitness y, en ese ambiente, se estila hacer ese tipo de poses. Yo publico lo que me parece lindo y lo que quiero mostrar. También subo videos con las rutinas que hago en el gimnasio. Juego con mi personaje sexy, pero no busco calentar a nadie. El hecho de tener un buen cuerpo no te garantiza el éxito: uno no es solamente un envase. De hecho, para mí lo más difícil fue salir del lugar de minita que sólo tenía que sonreír y dar la vueltita. Creo que eso quedó claro en mis previas con Marcelo, donde pude expresarme para que la gente conociera mi forma de pensar y mis valores", declaró Sol para la publicación.

Luego, habló de su actual estado civil: "Estoy sola. En realidad, uno nunca está del todo solo, pero por ahora no tengo un vínculo estable. Aunque quisiera, es un momento complicado para encarar una relación, porque estoy con mucho trabajo".

"Por otro lado, no sé si me animaría a exponer a otra persona. Quienes laburamos y fuimos creciendo en el medio ya sabemos cómo es, pero los que no son del palo se espantan. Creo que en ese sentido es donde más me perjudica la fama", concluyó Sol Pérez.