Sol Pérez y su "mea culpa": ""No estuve bien en contestarle a Pampita al aire"

Pampita Online, mientras se hablaba con los invitados sobre la legalización del aborto y cada uno definía su postura, El martes, en, mientras se hablaba con los invitados sobre la legalización del aborto y cada uno definía su postura, Sol Pérez debió guardarse su opinión en uno de sus "amplísimos" bolsillos, luego de que la conductora diera por finalizado el tema para darle paso a otro segmento del programa.

"Sol, ¿estás bien vos?", chicaneó Pampita al notar la bronca de Pérez. Pero la rubia, fue al frente sin titubear: "Sí, pero no me gusta que me corten el tema sin dejarme debatir, viste. Es como raro, pero bueno...", disparó.

Luego de salir del paso como pudo, Carolina dijo que "seguramente mañana vamos a seguir conversando de esto. Hay tela para cortar para rato". Pero el daño ya estaba hecho.

Este miércoles, en diálogo con Los ángeles de la mañana, Sol contó qué ocurrió después de lo que se vio al aire: "Yo soy bastante calentona. Tengo un carácter bastante jodido y no puedo disimular cuando algo no me gusta. A mí me parece muy serio el tema del aborto, me costó cambiar de eso a 'Brian me venía a conocer', siento que a este tema se le tiene que dar un lugar súper importante".

Luego, habló de su relación con Pampita: "Todo re bien. Hablamos de que no está bueno que pase eso al aire". Y añadió: "La televisión es así, la que no entiende de última soy yo. Creo que estuve mal, no lo tendría que haber hecho".

"Pampita es muy buena compañera", concluyó Sol Pérez.

Mirá!

Embed





Embed