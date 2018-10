Sol Pérez vs. Ángel de Brito: "Estuve mal en decir que me daba asco"

viene siendo criticada duramente por su cola y anoche, según parece, la rubia se cansó y decidió enfrentar el tema en el Bailando . "Las actrices cool suben fotos en bolas, pero yo soy la única que trabaja del culo", disparó la rubia.

"Siempre defendí lo mismo: para mí, una foto no te determina", dijo en la pista de Bailando.

"Yo soy la única que sube fotos con poca ropa, he visto actrices que suben fotos en bolas completamente, pero yo soy la única que trabaja del culo ¿Cómo es? Las que son flaquitas con cool y nosotras que somos voluptuosas que somos rellenitas, ahí sí, te estás cosificando, ahí no sos cool", dijo.

Pero además por el escándalo por su trasero, Solcito se peleó con Ángel de Brito, quien luego la castigó con un pésimo puntaje (3).

"Estuve mal con decir que me daba asco, me refería a sus dichos... Hay cosas que ya no son humor... Yo no me tengo que bancar nada por cómo me visto. No me tengo que tomar un té de tilo y relajarme. Nadie me tiene que decir nada que no me guste. Ángel dijo que yo me cosificaba", arrancó a decir Pérez.

Luego, dijo que el conductor de Los Ángeles de la mañana la había amenazado con un audio: "Que Ángel de Brito no me amenace con un audio... Yo lo mandé en un ámbito laboral y privado. Si tenés algo que mostrar, mostralo. Amenazarme, no da", agregó Sol.

