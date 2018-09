Sol Pérez, víctima de una agresión en la calle: le pegaron con un fierro a su camioneta

Sol Pérez vivió un dramático hecho de violencia en la calle cuando un hombre golpeó su camioneta con un fierro. vivió un dramático hecho de violencia en la calle cuando un hombre golpeó su camioneta con un fierro.





Fue mientras conducía por el barrio de Palermo. Allí un hombre apareció de la nada y le empezó a pegar palazos a su camioneta.





Asustada por lo sucedido, se fue del lugar, se acercó a una comisaría y presentó una denuncia.





"Estaba con mi auto por Scalabrini Ortiz, iba a doblar y, de la nada, un señor grita por atrás. Ni él me choca a mí, ni yo lo choco a él. Estaba doblando porque estaba en caravana", explicó la rubia en el ciclo "Intrusos", América. explicó la rubia en el ciclo





"Me pasa por atrás y me pega un fierrazo en la camioneta. Luego viene del lado del conductor y sigue con el ataque", añadió.





"Escucho el ruido, paro el auto y me bajo. El hombre se va. Me fijo en la carrocería y tenía la marca del fierrazo. Para mí me quisieron robar. Me pegaban un fierrazo para que yo me baje y ahí me afanaban, pero como la gente empezó a filmar no pudieron. Se fue y yo me metí en el auto", completó la panelista.