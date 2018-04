Sol Pérez: "Sumarme al programa de Pampita demuestra que no estuve con Pico Mónaco"

Sol Pérez debutará en "Pampita online", el ciclo que conducirá Carolina Ardohain en Telefe. Ayer se realizó la presentación oficial del ciclo que contará, además, con la presencia de Federico Bal, Barbie Simons, Angie Balbiani y Luis Piñeyro. El lunes a las 19.00hs,debutará en "", el ciclo que conduciráenAyer se realizó la presentación oficial del ciclo que contará, además, con la presencia de





En su momento, fue llamativa la llegada de Sol al programa de la pampeana, debido a que el año pasado se vinculó amorosamente a la rubia con Pico Mónaco, novio de Pampita.





"El OK definitivo fue de ella, como con cualquier conductora no va a tener sentado a alguien que no quiere tener. No hizo falta una conversación con Pampita. Cuando una tiene claras las cosas, ya está. Sumarme, es confirmar que no pasó nada. No soy roba novios, conmigo las mujeres pueden respirar tranquilas".

Sol manifestó: "Caro tiene muy buena onda, te podés acercar y plantearla lo que quieras. Ella intenta ayudarte y tiene buena predisposición. Con esa sonrisa te puede decir lo que quiere, que no le vas a decir nada. Te hace sentir cómoda. Se refleja una tranquilidad en grupo que está muy buena".

"Pasé un muy buen año en el Bailando. Trabajé con ellos en Córdoba y son excelentes productores. Tengo el mejor recuerdo de todos".

"Elijo estar sola hoy en día, no conseguí nada que sea potable. Tengo mucho trabajo y le quiero dar bola a eso. El 2018 me sorprendió con muchísimo trabajo. No está apareciendo nada como para tener una relación. Estoy negada con ese tema. Es complicado empezar una relación y cuidarla. Prefiero cuidarme a mí misma", completó Pérez en el reportaje.





Videoentrevista por Juan Pablo Godino:

Embed











dijoen diálogo con este medio.