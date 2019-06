Sol Pérez se quebró al contar cómo atropellaron a su abuela

Sol Pérez debió atravesar un momento muy duro con la Hace un tiempodebió atravesar un momento muy duro con la muerte de su abuela que fue atropellada cuando descendía de un colectivo. Quien la arrolló con el auto la dejó tirada en la calle y no la llevó al hospital, incluso nunca pudieron determinar cómo fue el hecho porque no funcionaban las cámaras de la vía pública.





"le contaron mal la historia", reveló la modelo en el juego "Dilema", de "Pamela a la tarde", América. Sol logró conseguir el teléfono del asesino y lo llamó a la casa pero este nunca la atendió sino que lo hizo la hija que le dijo que", reveló la modelo en el juego "", de "





"El hombre a los 3 meses pidió el auto como si hubiese atropellado una bolsa de basura. Por la velocidad que impacta sobre mi abuela venía muy rápido, por lo que dicen había un camión, el semáforo estaba en rojo, el señor pasó en rojo y no vio a mi abuela que estaba cruzando", indicó la modelo.









"Mi abuela se iba a hacer un estudio, papá la quiso llevar y ella se negó", contó Sol que vivía con su abuela "era como mi mamá", dijo sobre la señora de 82 años. "Siempre activa: iba corriendo, andaba en colectivo, jugaba al tenis. Cuando la atropellaron una de las frases que me dijo un policía fue ´igual era grande, tenía 82 años´. Así tratan a la gente, así tratan a los ancianos, sobran", expresó con enojo.









"Si vos atropellas a una persona y no sabes qué es de la vida de esa persona ¿no te interesa saber si esa persona tenía dos chicos chiquitos a cargo y los dejaste sin nada", se preguntó. "Me daban ganas de matarlo", se desahogó. "Cuando te pasan estas cosas, que de la noche a la mañana te cambian la vida, te destruyen la vida. A nosotros nos destruyeron: pasamos de ser re felices a ser nada, a no tener más ganas de vivir, porque literal no tenés más ganas de vivir", dijo Sol lagrimeando.





En los accidentes no te dan el cuerpo, justo tocó fin de semana. Tenes que pedir por favor, tenés que tener contactos para que te den el cuerpo y poder enterrar en paz a tu ser querido. Es tristísimo lo que atraviesa la familia cuando atropellan a alguien o tiene un accidente", añadió. ", añadió.





"Esperaba que vuelva, no podía dormir, me había agarrado parálisis en la cara", admitió Sol. "Nunca más volvés a ser la misma persona, te quedan un montón de miedos, te vas de tu casa sin saber si vas a volver a ver a tus papás, a tus hermanos", dijo y contó que su papá se quiso matar tras el accidente.