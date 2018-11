Sol Pérez se peleó con su chico y mostró los chats: "Lo mío es darle bola a estos pelo..."

Sol Pérez acaba de terminar una relación sentimental de la peor manera, ya que la rubia se decidió a mostrar la última charla que mantuvo con el chico, mediante WhatsApp.

La rubia, que hasta el momento no logra establecer una pareja estable, mostró, a través de sus historias de Instagram cómo rompía con el muchacho.

"De los creadores de 'sigo a nenas que acaban de terminar el colegio' viene: 'no me conquistás'. Yo me quiero matar", escribió Pérez.

"No es que vos intentás conquistarme o algo", dijo él. Pero Solcito se enfureció y le dijo: "Juro que no puedo creer lo que leo. ¿Cómo te di bola? ¿Me explicás?".

"Basta de excusas. Me cansaste, te juro", prosiguió luego.

"Bueno, suerte con los viejos lesbianos", le respondió el chico. "Sos un pelot... Y esto lo voy a subir también", le advirtió Pérez.

Finalmente, Sol cerró con una dura reflexión sobre su persona: "Lo mío es darle bola estos pelot... Estoy destinada al fracaso".

¡Otra vez será, Sol!