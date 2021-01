Sol Pérez reveló las cirugías estéticas que se hizo

Sol Pérez, mientras se recupera del coronavirus, reveló las intervenciones quirúrgicas que se hizo en su cuerpo a raíz de la consulta que le hizo un seguidor de Instagram.

La modelo y conductora respondió a las consultas de sus fanáticos, entre ellas, cuántas veces pasó por el quirófano.

“¿Te hiciste alguna cirugía o algún retoque en el cuerpo?”, fue la consulta virtual.

A lo que la rubia respondió: “Me operé la nariz a los 18 años porque mi hermano me la rompió de un cabezazo”.

Y luego recordó sus inicios en los medios: “Cuando empecé a trabajar con mi tío tenía 18 años y todos pensaban que era el gato de mi tío, y por eso me habían metido a trabajar. Mi tío me empezó a decir 'sobri' al aire y ahí me quedó 'la sobri de Pérez', que es mi tío”, arrancó a contar la conductora.

"Después empecé a laburar por mi cuenta, hacía muchos casting, en algunos me iba bien, en otros no y después le pegué con el clima. Ahí nació la chica del clima", agregó.

Y se sinceró: "Me costó y me cuesta mucho salir de ese pensamiento. Si tenés trabajo es porque sos el gato de alguien. Lamentablemente eso existe, por eso no me gustan los gatos. De ningún tipo. Siempre esfuerzo, estudio y dedicación".

