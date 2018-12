Sol Pérez decidió no participar del duelo de "ShowMatch" para conducir los Martín Fierro digitales y Marcelo Tinelli expresó su malestar al aire por su ausencia. decidió no participar del duelo depara conducir losexpresó su malestar al aire por su ausencia.





"Decidió (Pérez) hoy no estar porque tenía otro compromiso que era estar en los Martín Fierro Digitales. A mí me sorprende. Ella dice que su ciclo estaba cumplido acá. Según ella. Es raro que no esté acá. Es la primera pareja que va al teléfono directamente. Las decisiones son todas respetables. A mí me sorprende que no esté acá, me hubiera gustado que esté. Yo creo que cuando uno llega a la conducción de diferentes lugares es por haber estado en otros", explicó el conductor el lunes.





"Involucrados", América, y aclaró sobre este tema: "No tengo nada para decirle, es verdad que estar en el Bailando te lleva a ser muy popular, yo trabajo todos los fines de semana gracias al Bailando. Pero también creo que uno tiene que ir eligiendo, hacer la conducción para mí era muy importante, yo quiero que mi laburo sea más desde la conducción no desde lo mediático". La rubia estuvo esta mañana en, y aclaró sobre este tema:





"Es un privilegio para mí haber estado en el Bailando. Yo no tenía tiempo para hacer el Bailando este año y sin embargo dije que sí y lo hice con todo. Hablé con mi equipo y con la producción antes, se los dije el viernes, les dije que para mí era una gran oportunidad y no lo quería perder", agregó la rubia.





Y cerró: "Yo sigo trabajando en Laflia con Los Especialistas, sigo con ellos. Me hago cargo de las decisiones que tomo. Esto es un juego, no me importa quedarme afuera, no necesito ganar, no me hace feliz eso. Lo más importante para mí es cumplir el sueño, y yo el sueño lo voy a cumplir. El Bailando me encanta, no tengo nada en contra. Volvería el año que viene".