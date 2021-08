Sol Pérez relató la situación incómoda que vivió con un fan

Sol Pérez vivió un hecho insólito en Palermo, a la salida de Kuarzo Entertainment Argentina, la productora desde donde sale al aire Nosotros a la mañana.

La ex vedette y panelista del ciclo de El Pollo Álvarez relató que un hombre intentó subirse a su vehículo cuando ella se preparaba para ingresar al estudio.

En diálogo con Implacables (El Nueve), la rubia explicó qué fue lo que sucedió. "Fue raro y me asusté bastante porque nunca sabés por qué pasan estas cosas de la nada. Me parecía raro porque me decía ‘vamos’ y yo me lo quedé mirando", detalló.

Pérez mencionó que, tal vez, el sujeto fue engañado por alguien que se hizo pasar por ella. "Sé que hay mucha gente que habla y se hace pasar por mí y, claramente, el hombre fue estafado de esa manera. Me dio la sensación de que creía que había arreglado algo conmigo porque casi se mete adentro de mi auto", agregó.

Sol precisó que, ante esa situación, pidió ayuda a los cornistas en la puerta de la productora. "Por suerte, el hombre se fue porque estaban ustedes, que me salvaron la vida. Me asusté", concluyó.

