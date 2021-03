Sol Pérez prendió el ventilador tras ser eliminada de "Masterchef Celebrity": "Hay gente que..."

Este domingo por la noche se llevó a cabo una nueva gala de eliminación de Masterchef Celebrity, donde el jurado conformado por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis decidió que Sol Pérez abandonara la competencia.

Para el desafío principal, los participantes tuvieron que elegir entre dos cajas: una misteriosa y otra transparente, donde podían ver los ingredientes que había dentro.

Además, tenían prohibido intercambiar o prestarse ingredientes, mientras que Daniel Araóz contó con un beneficio especial: pudo elegir a un compañero del balcón (Hernán el "Loco" Montenegro) para que lo ayudase durante cinco minutos.

LEER TAMBIÉN: La sugestiva foto del reencuentro de Martín Redrado con Lulú Sanguinetti en Miami: ¿Se burlan de Luli Salazar?

Al momento de recibir las devoluciones, Sol Pérez fue la más disconforme con las palabras del jurado. "No me cierra la devolución", sostuvo la ex chica del clima en el detrás de cámara.

Tras quedar eliminada, Sol habló con Robertito Funes Ugarte en ViajeChef y allí empezó a prender el ventilador.

“Era un grupo muy buena onda. Había personas olvidables, claramente, como pasa en cualquier lugar”, comentó.

“Si uno va y labura con buena onda, tenés cero posibilidades de enfrentarte con alguien. Empezás a no hablarle a esa gente, no es parte de la existencia y ya está”, lanzó.

"Hay gente que se hace muy la buenita y nada que ver”, afirmó Sol y le apuntó de lleno a Dani La Chepi con quien tuvo varios roces.

LEER TAMBIÉN: Benjamín Vicuña, Paola Krum y Luciano Castro, la apuesta de ficción de Telefe