Sol Pérez sobre la posibilidad de compartir programa con Jujuy: "Dejé en claro que la conducción es de a dos"

La nota de Sol Pérez en el "After de la previa", ciclo que conducen Tucho y Celeste Muriega, cayó como quien dice "anillo al dedo".

Casi en silencio, Celeste Muriega decidió dar un paso al costado en Canal 26 porque a su programa se sumó Romina Malaspina y no tenía arreglado hacer una conducción de a tres.

En la entrevista estaban dos de las protagonistas que se opusieron a ser emparentadas mediáticamente con Malaspina que tomó trascendencia en el ciclo de noticias por la ropa que usó al aire.

En "Los Escandalones" de "Intrusos", Rodrigo Lussich anunció que la empresa está con muchas ganas de sumar a Sofía Jujuy Jiménez al equipo de trabajo.

Al respecto, Sol Pérez dijo: "Que sea mi compañera me encanta, obviamente que yo dejé bien en claro por contrato que la conducción del noticiero es de dos personas, haciendo la conducción y punto. El equipo tiene que estar claro. Te banco en lo que pasó, te recontra banco, porque las cosas tienen que estar claras. Cada proyecto tiene que ser claro, después si se cambia nos sentamos a hablar. Siempre tiene que haber un diálogo de por medio".

Y agregó: "Ella estudió con una de mis mejores amigas y sé que está preparada porque estudió comunicación".

Por último remarcó que la idea le encanta y que la recibiría gustosa porque está preparada para ese rol: "Me encanta que entre, recontra. No la he visto mucho laburar pero es una chica que está capacitada y que tenga la oportunidad, después se verá si rinde o no".

