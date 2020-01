Sol Pérez habló sobre la pelea con Mónica Farro: “Era obvio que esto iba a pasar”

Luego de contar que la vedette uruguaya le quiso pegar, la ex chica del clima contó que le había advertido a la producción que las cosas entre ellas no iban a terminar bien.

Las cosas entre Sol Pérez y Mónica Farro siempre estuvieron mal, pero este año las encontró juntas sobre el escenario, ambas trabajan en la obra “20 Millones” en Mar del Plata.

Anoche, las cosas se salieron de las manos y Farro atacó a Sol, según denuncia la notera de “Involucrados”, América. La pelea habría surgido por el vestuario.

Sol, desde su ciclo, aclaró algunas cosas: "Yo no me voy a pelear con nadie, ella me quiso pegar. Desde noviembre sabía que esto iba a pasar. Fue una situación horrible para todos", indicó.

Según datos a los que accedió este medio, hubo insultos entre las dos y se apuntaron con cosas íntimas. Sol bloqueó a la uruguaya de Instagram y la uruguaya se enteró, se enojó y la fue a encarar. Intervino uno de los productores que estaba arriba del escenario llevándose a upa a Sol para evitar que continúe el conflicto y pase a mayores.

“Ya sabemos quién fue la que mandó la noticia de la pelea a la prensa. No está bueno laburar con gente así, no está bueno los conflictos en los ambientes de trabajo, eso era de antes para vender entradas”, dijo Sol, un poco irónica con la trayectoria de Farro.

“Estoy esperando que la producción me dé una respuesta. Desde noviembre yo sabía que esto iba a pasar, cuando me dijeron que esta persona iba a ser parte del elenco. Ya deben tener una respuesta para todo esto”, añadió la ex chica del clima que aclaró que hoy habrá funciones.

“Yo jamás le voy a levantar la mano a nadie: te puedo gritar o decir de todo pero nunca jamás me voy a ir a las manos con un compañero o con ninguna persona”, explicó y agregó: “El incidente fue abajo del escenario, pero ante lo que pasó me parece que se hace muy difícil seguir”.

“Mi camarín está en frente de esa persona, que también esto es un error. Si yo dije que esto iba a pasar no podían poner mi camarín al frente de esta persona. Tendrían que haberlo evitado desde todo punto de vista”, dijo en contra de la producción.

“Siempre que esta persona tuvo un algún trato o situación horrible para conmigo cerré la puerta. Ni siquiera comía entre función y función para no cruzarme. Decidí dejar de cruzármela y verla solo sobre el escenario. Ayer pasó todo esto, yo hice todo lo posible, yo hago todo lo posible la producción estaba avisada que esto iba a pasar, porque se los dije desde noviembre, ahora que la producción cómo lo resuelve”, sostuvo.

