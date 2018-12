Sol Pérez no se presentará al duelo del Bailando: "Las cosas cumplen un ciclo"

Sol Pérez sorprendió a propios y ajenos tras una increíble decisión que tomó en los últimos días. La rubia no se presentará en el Duelo del sorprendió a propios y ajenos tras una increíble decisión que tomó en los últimos días. La rubia no se presentará en eldel Bailando para realizar otra actividad que prefirió antes de cumplir con la producción del certamen y que, además, podría costarle su continuidad en el concurso ya que pasaría directamente a la instancia telefónica.

Según contó en Los especialistas del Show, Sol aceptó la propuesta de Aptra para conducir los Martín Fierro Digitales que se realizarán este lunes a la noche y, por eso mismo, no podrá estar en el duelo para continuar representando a sus soñadores.

"Lo hablé con la producción el viernes antes de bailar. Les había dicho que me habían llamado para hacer los Martín Fierro Digital, que es una oportunidad súper importante para mi carrera. Hablé con los chicos del sueño y les dije que tenía esta propuesta", contó Pérez.

"Es lo que yo elijo. A mí me gusta ser conductora. Trabajo un montón y trabajo muy duro para eso. Me dieron la conducción de Pampita online en Telefe y es lo que me gusta hacer. Si yo tengo que elegir entre mi parte mediática y mi parte laboral, elijo más el camino de la conducción. Y es una oportunidad súper importante", enfatizó.

Por supuesto, Sol fue increpada por su decisión: "Yo no me olvido de dónde salí. Las cosas cumplen un ciclo. Yo no digo que haya terminado el Bailando, pero estuve el año pasado. Eso fue la popularidad, este año me encanta estar y me gusta hacer todo. Además ensayamos un montón, sino no haría nada". ¡Súper polémica!

Mirá el video!

Embed