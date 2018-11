Sol Pérez está cerrando un gran año y por arrancar otro con mucho éxito, al menos en el plano laboral.





"Magnifica" durante el 2018, ahora la rubia se prepara para ir a Mar del Plata donde debutará en "Nuevamente juntos", el espectáculo en el que Santiago Bal volverá a trabajar con Carmen Barbieri y su hijo Federico. Luego ser la primera vedette dedurante el 2018, ahora la rubia se prepara para ir a Mar del Plata donde debutará enel espectáculo en el quevolverá a trabajar cony su hijo





"Sigo trabajando con Carmen, estoy muy contenta. La pasé espectacular en 'Magnífica' y ahora veremos qué sucede en Mar del Plata que es una nueva casa, nunca pisé para hacer temporada solo fui hacer la película 'Bañeros'. Voy a extrañar mucho a los cordobeses, pero también estoy abierta a conocer Mardel que este año creo que va a ser un gran punto turístico", indicó Pérez en diálogo con PrimiciasYa.com.

Fede Bal, compañero en la obra: "A mí me vinculan con todo el mundo. Con Fede no tuve más que relación de buena onda y lo aprecio muchísimo, es un compañero genial, pero no más que eso". Por otro lado, se refirió a cuando fue vinculada sentimentalmente concompañero en la obra:





"Desde que vincularon con Pico cuando estaba en crisis con Pampita, yo soy la tercera en discordia por excelencia de todas las parejas. Pero también me divierto con eso, no lo tomo a mal. Si me tuviera que enganchar en todas las relaciones que me vinculan, la pasaría para el traste", confesó con humor.





Belén Pouchán en el "Bailando" sobre ella: la señaló como responsable de meterse en la breve relación que tuvo con Nazareno Casero cuando todos eran parte de la obra "La isla encantada" el último verano. Además, habló de la acusación que hizoen elsobre ella: la señaló como responsable de meterse en la breve relación que tuvo concuando todos eran parte de la obrael último verano.





"Jamás me metería con Naza, me parece un excelente compañero y volvería a trabajar con él un millón de veces. Pero nunca existió de su parte y de mi parte algo más. Cuando sucedió esto con lo de Belén nos mandábamos mensajes y le decía '¡vos podés creer!' Yo tengo las respuestas de Naza de todo eso... Pero no pasó nada", aseguró.





"Es algo tonto y torpe, ella lo sintió de esa forma y tiene algo que ver con ella, no conmigo. No estoy con ningún compañero de trabajo, no me interesa seguir con el tema ese. Podría contar muchas cosas, pero me las guardo", disparó Sol.





Por último, en cuanto al plano sentimental, dijo estar sola: "No estoy con nadie, estoy muy bien así, dedicada a full a mi trabajo. Estoy haciendo un montón de cosas".





Embed Fotos: Eduardo Aguada