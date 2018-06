Sol Pérez durante la reciente entrega de los Martín Fierro generó una gran polémica. Y cansada de las críticas despiadadas, se dijo que la chica del clima habría decidido poner un freno legal a las mismas. El look dedurante la reciente entrega de losgeneró una gran polémica. Y cansada de las críticas despiadadas, se dijo que la chica del clima habría decidido poner un freno legal a las mismas.





"Implacables" (El Nueve) durante el fin de semana: "Puede ser que inicie acciones legales, primero contra Horacio Cabak, sobre todas las cosas", arrojó. Así lo dejó entrever en diálogo con un cronista de durante el fin de semana.





Pero este lunes, en diálogo con PrimiciasYa.com, Sol aclaró: "No está en mi cabeza ahora iniciarle acciones legales a Horacio Cabak. Tal vez más adelante, ahora no tengo en mente eso".

Y agregó: "Él no me pidió disculpas ni se arrepintió. Lo que dijo en su programa no es arrepentimiento, es justificarse. Hay que pensar antes de decir las cosas, él tiene hijos y una mujer... Además mete a todos los hombres en la misma bolsa y todos los hombres no opinan así, mi papá y mi hermano gracias a Dios no son como él".





"Igual por más que me pida disculpas, yo no voy a aceptarlas. No está bien lo que dijo", remarcó la panelista de "Pampita Online" (Telefe). remarcó la panelista de





Por último, reveló que piensa en tomarse vacaciones próximamente: "Tal vez me tome unos días y la verdad es que cansa un poco que siempre te salgan a criticar. Entiendo que el lugar donde trabajo es así, es muy discriminativo. Tratamos de luchar cada día para que esto mejore y las cosas cambien, pero es muy difícil".