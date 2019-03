Sol Pérez tras lo sucedido con Milei: "A este hombre no hay que ponerle nunca más un micrófono"

Javier Milei y Sol Pérez volvieron a protagonizar un fuerte cruce al aire. Pero en esta ocasión, el ida y vuelta fue tan intenso que el economista fue invitado a retirarse del programa. volvieron a protagonizar un fuerte cruce al aire. Pero en esta ocasión, el ida y vuelta fue tan intenso que el economista fue invitado a retirarse del programa.





"Las Rubias", el ciclo que conduce Marcela Tinayre por Net TV. Todo comenzó cuando Sol, integrante del programa, cruzó a Milei por sus opiniones sobre el rumbo económico del país. Todo esto ocurrió en el regreso de, el ciclo que conduceporTodo comenzó cuando Sol, integrante del programa, cruzó a Milei por sus opiniones sobre el rumbo económico del país.





El economista, ninguneando a la panelista del ciclo, optó por hacerse el desentendido y continuar con su postura. ''Tenés esa forma de discutir, de denigrar a las otras personas", le dijo la rubia.





''Por favor tenés que ser caballero y escuchar la opinión de una mujer", fue el pedido de Tinayre para Milei, aunque no obtuvo respuesta. El clima de tensión tampoco calmó cuando la conductora buscó cambiar de tema.

Embed







Sol y Milei entonces comenzaron a discutir por los dardos que ambos se lanzaron vía Twitter. "Vos dijiste que yo era un culo, y nada más que eso", dijo ella. "Ella me dijo tarado, misógino...", retrucó Milei y se defendió asegurando que esos comentarios no los escribió él, sino que solo retuiteó comentarios de sus seguidores.





La discusión siguió y Sol Pérez quebró en llanto. Incluso se quiso levantar de la mesa, pero la conductora la frenó y se dirigió a Milei: "Muchas gracias por haber venido Javier. Vos te quedás Sol. Muchas gracias Javier....". Entonces, el economista juntó sus cosas, se levantó de la silla y se fue con una risa irónica.

milei







En diálogo con PrimiciasYa.com, Sol se refirió a este episodio y, aún molesta, señaló: "Me gustaría que los medios de comunicación busquen y muestren la cantidad de veces que este hombre agredió a mujeres. No es la primera vez que lo hace. No solamente a mí la vez pasada me llamó chorra, violenta y que yo le quería meter la mano en el bolsillo, y puso de ejemplo que me iba a poner un arma en la cabeza. También me agredió por redes sociales escudándose que no lo había escrito él directamente sino que eran solamente retuits. Pero eso es estar avalando un comentario violento. Y ayer eran tan fuertes los chats y audios que no pudieron pasar al aire de lo violento que era. En una conferencia trató de burra a una mujer, él tampoco tiene en claro cómo se habla. Es un personaje que se maneja con mucha violencia. Hay que fijarse a quiénes le damos lugar".

Embed







Por último, remarcó: "Sentí muchísima violencia e impotencia, pero en vez de preguntarme a mí qué siento deberían buscar todos los episodios violentos donde ejerce ese maltrato descomunal y desmedido. Eso se debería mostrar en los medios. Pienso que a este hombre no hay que ponerle nunca más un micrófono. Creo en la libertad de expresión, pero no ejerciendo la violencia como lo hace él".