Sol Pérez durante la reciente entrega de los El look dedurante la reciente entrega de los Martín Fierro sigue generando polémica. Y cansada de las críticas despiadadas, la chica del clima decidió poner un freno legal a las mismas.





"Puede ser que inicie acciones legales, primero contra Horacio Cabak, sobre todas las cosas", disparó Sol en "Implacables" (El Nueve). disparó Sol en





"¿Vos escuchaste las disculpas que pidió? Que él habló de mi vestido, que nunca habló de Sol persona, ¡por favor!. Cuando escupís mier... la mier... te vuelve siempre", señaló molesta la rubia.





"Se plegaron todos a esta onda de pegar, parece que es como lo fácil. Se critican cuerpos, no se critican vestidos. Lo que se me criticaban a mí es que mi cuerpo es "grasa", por así decirlo, que tengo que usar otro tipo de ropa. Ahora, si una chica flaca se pone eso, de última van a decir "el vestido no era", le salió mal... ¿Estaban todos vestidos bien los invitados?, porque del resto no escuché las barbaridades que escuché sobre mí", analizó Pérez.





Recordemos que Cabak había comentado en "La jaula de la moda" lo siguiente: "Solo podes vestirte asi para una habitación temática de un albergue transitorio".