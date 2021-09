Sol Pérez llamó al hombre que mató a su abuela

Sol Pérez relató en Nosotros a la mañana uno de los momentos más dolorosos de su vida.

Araceli falleció, a los 82 años, como consecuencia de haber sido embestida por un vehículo.

“Me contestó la mujer, me pasó con la hija, el hombre estaba en la casa, se escuchaba la tele… Me dijo: ´Yo no sé que historia te contaron a vos´. No sé qué historia me iban a contar si mi abuela estaba muerta y, claramente, su papá la había atropellado”, contó Sol sobre el día que lo llamó por teléfono.

Y Sol Pérez siguió: “Estaba todo más que claro. Él pasó en rojo el semáforo. Eso me contestó. Encima, se enojó porque yo lo llamé por teléfono como para que me den algún tipo de explicación. En ese momento querés saber como pasó, necesitas algo...”.

La abuela de Sol Pérez, quien para ella era como una segunda madre, murió atropellada en la puerta del hospital Bocalandro cuando iba a una consulta médica el 8 de junio de 2016.