Sol Pérez le respondió a Carmen Barbieri tras el fuerte comentario contra ella: "Me dolió"

En un móvil con "Los Ángeles de la mañana", Sol Pérez se refirió a los dichos que tuvo contra ella Carmen Barbieri. La mamá de Fede Bal fue tajante al referirse a ella, por el episodio que sucedió cuando se contagiaron de coronavirus.

"Ella llamó a mi secretaria porque se enojó conmigo... Yo me estaba muriendo y ella se enojó conmigo, es bárbaro", arrojó Barbieri sin filtro sobre Sol. Y ahora la panelista le contestó a Carmen, dejando en claro que no fue así y que incluso quiso comunicarse con la humorista por este episodio pero que no le contestó el mensaje.

"Suena horrible. En ningún momento me enojé con Carmen. Para mí es un problema de información, le llegó mal la información claramente. Yo en ningún momento me enojé con Carmen, no tenía por qué", señaló Sol.

Luego, contó: "Algo sí que voy a aclarar es que fue la segunda vez que me hisopo que me enteré del Covid. Yo venía de la costa, me hisopé cuando llegué y di negativo. Empecé a trabajar con el hisopado negativo y el viernes acompaño a mi novio Guido a hisoparse, y cuando estaba ahí yo tenía un hisopado privado que decía negativo, pero me hisopé por la ciudad para que quede constancia de que me hisopé cuando llegué, pero ahí me dio positivo".

Ángel de Brito luego le preguntó si después del desencuentro pudieron hablar con Carmen Barbieri. A lo que Sol Pérez remarcó: "Yo a Carmen me la crucé después de su internación y nunca noté su cambio. Ayer cuando me llegó esto le mandé un mensajito. Me sorprendió, me dolió y le dije que lamento que haya pensado que me había enojado porque nunca fue así. Pero nunca me contestó todavía".

"Creo que en algún momento me va a contestar. Pero yo la verdad que nunca acusé a Carmen de nada. Es más le mandé mensajes en la internación, porque quería saber cómo estaba. Yo la quiero", cerró la modelo.

