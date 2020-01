Sol Pérez le contestó a Farro: “Jamás tuve que acostarme con un productor para tener un trabajo”

Pese a que les pidieron que no hablen más, la ex chica del clima volvió a referirse al escándalo y aclaró algunos puntos. Mirala.

Sol Pérez volvió a hablar sobre la escandalosa pelea que mantuvo con Mónica Farro tras bambalinas de la obra “20 millones” en Mar del Plata. Pese a que el productor Guillermo Marín les pidió a las actrices que no hablen más al respecto tanto Mónica como Sol volvieron hacerlo.

La ex chica del clima contó desmintió a Mónica, aseguró que sí quiso pegarle y reveló que no fue ella quien decidió suspender la segunda función del viernes, sino la producción al verla en un ataque de estrés y nervios.

"El viernes dijo que llamen a una ambulancia porque me iba a empujar", sostuvo Sol sobre la amenaza que recibió antes de que se suspenda a "Involucrados", América.

“Yo no soy una carmelita descalza, jamás le voy a levantar la mano a nadie ni voy hablar mal de alguien, de un compañero, por más que ella me salga a matar”, afirmó y consultada de por qué lo hizo aclaró: “No me gustó el temita de que diga que yo soy violenta llorando, hay mujeres que se mueren todo los días”.

Sol enojada contó que Mónica dijo que ella se había acostado con el productor, Guillermo Marín. Entonces, la rubia le contestó por los rumores de que la vedette uruguaya habría sido convocada por un productor, Picone, para la obra.

“Yo jamás en mi vida tuve que acostarme con un productor para tener un trabajo“. dijo Sol y desmintió ser la amante de Guillermo Marín. “Hace 3 años que trabajó con Guillermo Marín: ustedes piensan que si yo me hubiera acostado con Guillermo Marín, si me protege, si soy la amante ¿Piensan que esto me estaría pasando?”, preguntó.

“Tengo la conciencia muy limpia que todo lo que tengo me lo gané con esfuerzo”, sostuvo.

