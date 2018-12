Sol Pérez: "La estoy pasando mal; me estoy replanteando si quiero estar o no en el Bailando"

Sol Pérez tuvo una semana compleja en el "Bailando 2018" ya que le atribuyeron una frase compleja vinculada al hijo de Lourdes Sánchez y Chato Prada. tuvo una semana compleja en elya que le atribuyeron una frase compleja vinculada al hijo de





Es por eso que eligió salir del entorno del ciclo que conduce Marcelo Tinelli y de todos sus programas satélites para hacer un poco de catarsis.



La rubia paró la pelota y manifestó que no la está pasando para nada bien en el ciclo del Cabezón y le apuntó directamente al envío de Ángel de Brito, "LAM".





"Ahora en este momento la estoy pasando mal. Es un momento que dije basta para mí basta para todos porque no la estoy pasando bien. Siento que se están poniendo en juego o haciendo un juego de lago que no es un juego. Que ya pasó a algo agresivo que no está bueno para mí. A veces no se dan cuenta y hacen programas enteros hablando barbaridades de una persona. Hace semanas que veo que todas las mañanas hace un programa hablando mal de mí. Y no es que hablan mal una cosa, hablan barbaridades, me dicen HDP, inadaptada social, me han tratado de sucia, me han tratado de agresiva, me han tratado de drogadicta", sostuvo.





Y agregó: "Lo que más me estoy replanteando si quiero o no estar en el Bailando. Estar en el programa más visto de la televisión también te pone en un lugar donde no está bueno estar. La gente se piensa que puede hablar y hacer un juego mediático sobre vos que tal vez vos no querés participar. Yo no quiero que de mí se diga que le desee la muerte a un bebé. No tengo ganas de entrar en ese juego, me hacen una nota, digo una cosa y me un programa entero, una hora y media y con un graph donde dice algo que yo jamás dije".





Por último, Sol fue muy crítica con el mundo de los panelistas: "Ya nada es gracioso, yo soy contestataria, soy justiciera, defiendo lo que pienso a morir y no me importa contra quien sea, respeto que tengo un jefe me parece que uno tiene que respetarse a uno mismo. Si hay algo que se está diciendo que no es verdad y no está bueno hay que confrontar, dar su punto de vista, siempre con respeto. Nunca insulté a nadie ni denigrar a nadie. Hoy en día, el panelismo de muchas personas es sentarse en un programa e inventar cosas. El que más inventa es el que se lleva el papel de mejor periodista".