Sol Pérez a La Bomba Tucumana: "Siempre tiene veneno para tirar contra alguien"

En diálogo con Por Si Las Moscas, el ciclo que conducen Moskita Muerta y Nilda Sarli por La Once Diez/Radio de la Ciudad, la despampanante Sol Pérez se cansó de disparar contra Gladys La Bomba Tucumana.

"Siempre tiene para tirar veneno en contra de alguien. Fijate qué onda vos con el resto antes de decir que te atacan todo el tiempo. Encima, después ella no se banca que la critiquen", arrancó Solcito.

Y agregó: "La he visto salir de la sentencia y decir de su coach 'viste qué bien me salió ese pasito, que es lo único que me pusieron'. Pará un poco, hasta con tu coach, encima eso lo comentó conmigo, que ni me conoce".

"Somos todos pares, para mí ella puede tirar los años de trayectoria, pero somos compañeros y estamos todos trabajando. Cada uno ocupa un rol, nadie es mejor que nadie", consideró la participante del Bailando.

"Si vos tenés trayectoria no tenés que sacar eso a cada rato, fijate Moria que no está tirando a cada rato su experiencia en el medio",

añadió.

"Opinó hasta de los tiempos de mi patín, que no tiene ni idea, no te podés meter con eso, es de mal compañero. No está acostumbrada a laburar en equipo", concluyó Sol, con respecto a la mamá de Tyago Griffo.

¿Le responderá La Bomba?

