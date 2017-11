Sol Pérez justificó su furia: "Recibí 22 mil mensajes de Whatsapp"

Este jueves, Sol Pérez se refirió a los mensajes de Whatsapp que se viralizaron durante los últimos días en los cuales, se la escucha insultar fuertemente a quienes habían conseguido su número de teléfono y la agregaban a grupos en los que la rubia no tenía interés en pertenecer.

"Los audios son de marzo, de cuando yo entré al Bailando. Era un grupo que yo bloqueaba al administrador y ponían a otro. Me llamaban a las 3 de la mañana y hasta mi viejo tuvo que atender para se dejen de molestar", relató Sol en diálogo con La previa del Show de Ciudad Magazine.

"Me decían que eran inversores y me decían barbaridades, peores que mis audios. Entonces me calenté y mande el audio", ironizó luego.

"Recibí 22 mil mensajes de Whatsapp. La pantalla estaba bloqueada. Me llamaron hasta de uruguay y tuve que cambiar el número", concluyó.

