Sol Pérez, indignada por la liberación del femicida Fabián Tablado: "No quiero caminar por la calle con él"

El femicida Fabián Tablado quedó hoy en libertad tras haber cumplido la pena de 24 años de prisión y con un beneficio de 2 por buena conducta.

El hombre mató a Carolina Aló de 113 puñaladas en 1996. Luego fue condenado por amenazas a quien fue su posterior pareja y madre de sus 2 hijas.

En el marco de la cobertura de esa noticia, la panelista Sol Pérez de "Involucrados" se mostró indignada por la determinación de la Justicia.

"Lo raro es que no puede entablar una relación con las hijas de 11 años, pero sí puede estar caminando en la calle con un montón de nenas de 11 años. Yo no quiero caminar por la calle con él. Que camine libremente por la calle me parece alarmante", expresó Sol después de que Tablado tuvo contacto con la prensa y dijo estar arrepentido por lo que hizo.

Pérez cuestionó el accionar de la Justicia: "En vez de decir ‘no hay más nada por hacer’, porque no hay leyes que te digan que una vez que cumplís la condena lo podés mandar a otro lugar, ¿no podemos hacer algo con ese vacío legal?".

Mariano Yezze, conductor momentáneo del programa, afirmó: "Le dio 113 puñaladas a una nena indefensa, ¿eso no es alevosía? La doctrina de la alevosía es obrar sobre seguro... Estamos todos fritos".

En tanto, Sol fue tajante: "Lo que hizo no fue por emoción violenta, porque si tuvo tiempo de ir cambiando de cuchillos (porque usó cinco cuchillos)".

