Sol Pérez con Estelita puso en duda su futuro sobre las tablas, ¿Por qué no volvería a hacer teatro?

"Estelita en casa", América 00.30, lleva apenas menos de una semana pero ya es el programa más esperado de la medianoche. Jey Mammon encarnando a Estelita, su extrovertido personaje que nació de sus obras de teatro, se anima a preguntar sin filtro a los famosos y ellos le responden todo.

En esta oportunidad la que le abrió las puertas de su casa, o mejor dicho se animó a prenderle la cámara, fue Sol Pérez. La rubia se enfrentó a la filosa Estelita y fiel a su estilo dijo todo, hasta se sumó a la entrevista su novio Guido Mazzoni.

"Estoy arruinada, uno lleva la cuarentena como puede", dice Sol radiante desde su sillón que parece que los más de 130 días de aislamiento no le influyeron en nada.

"¿Estás con novio nuevo?", le preguntó Estelita, pero Sol la corrigió: "No tan nuevo", dijo y completó: "Me costó mucho conseguir un novio". "Estamos hace un año, no venía teniendo relaciones tan largas y está es la más larga por ahora. Convivimos. Nos mudamos juntos en diciembre, no agarró: Mar del Plata, la temporada de teatro, nos separamos. Volvimos y nos agarró la cuarentena, encerrados. Así que mi noviazgo de un año es Mar del Plata y la cuarentena encerrados, si no nos mata, no nos mata nunca más", dijo afirmando esa crisis que tuvieron en pleno verano.

Estelita, siempre viva, le recordó el escándalo que tuvo durante el verano con Mónica Farro, la vedette con la que compartió obra de teatro, pero se llevaban mal y se pelearon -casi hasta las manos- tras bambalinas.

"Imaginate como me pegó (el escándalo) que este verano dudo mucho sí regresaría a hacer temporada o no", confesó la rubia.

En otro orden de cosas, la despampanante rubia reveló que la convivencia y el entrenamiento, su novio es preparador físico, además de la cuarentena le jugaron en contra en cuanto al sexo: "No tengo actividad sexual", afirmó. Sin embargo, aseguró que "me gustaría probar todo", en cuanto a la sexualidad pero no se anima a ver a su chica con otra.

