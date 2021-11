Sol Pérez enfrentó los rumores de embarazo y confirmó cuándo se casa

Después de los rumores de embarazo que circularon en las últimas horas, la actual panelista de Nosotros a la mañana, Sol Pérez aclaró que sólo tuvo un ataque al hígado pero sí confirmó que tiene fecha para casarse con su novio Guido Mazzoni.

En diálogo con Implacables, la ex chica del clima salió a aclarar qué fue lo que le pasó hace unos días cuando brotaron por todos lados los rumores de un posible embarazo, lo que no sería nada raro ya que está felizmente en pareja hace tiempo.

“No lo estoy. Vamos a buscar más adelante. Si viene, viene, pero no estoy embarazada. Simplemente me sentía mal. Tenía dolor y me agarró un ataque al hígado impresionante. Solamente eso", aclaró Sol Pérez.

Claro que confió que ella y Guido están muy felices tras haberse mudado y haber comenzado la convivencia formal. Y al momento de confesar si se imagina mama, Sol Pérez reconoció: “Si puedo imaginar o planear, prefiero casarme, disfrutar del casamiento, de la luna de miel y todo. Después buscar el bebé. Si viene, viene, pero no es la idea".

Al tiempo que tiró la bomba del casamiento, al asegurar: "Él dijo que en el 2023 nos casábamos. Así que ya tiene que proponérmelo porque tengo que preparar el casamiento…”, reconoció Sol recordando la promesa de Guido tiempo atrás con relación a firmar la libreta.

En tanto, al poner en énfasis en esta nueva etapa personal poniendo el acento en la conformación familiar, Sol Pérez anunció que este año no tiene ganas de hacer temporada teatral durante el verano.

“Este año prefiero descansar un poco. Disfrutar de un verano, también, que no pudimos por la pandemia. Donde uno pueda salir, disfrutar, en familia y con amigos. Y el año que viene veré. Uno nunca sabe en televisión, pero nos va muy bien en Nosotros así que seguimos ahí”, concluyó.

A24/show