Sol Pérez encaró a un hombre que le filmaba la cola

Sol Pérez tuvo el coraje de encarar a un hombre que le estaba filmando la cola mientras ella hablaba ante las cámaras de Gente Opinando, por Este jueves por la tarde, mientras salía desde un móvil en Mar del Plata,tuvo el coraje de encarar a un hombre que le estaba filmando la cola mientras ella hablaba ante las cámaras de, por Net TV

Desde el estudio, el Pollo Álvarez la interrumpió. "¡¿Qué hacés, maestro?!", exclamó y, sin que Sol Pérez entendiera aún qué sucedía, se escuchaba que en el piso comentaban: "Es un estúpido", "Es un maleducado". Pero la rubia no entendía lo que estaba sucediendo.

"Lo que yo vi desde acá es que él te estaba haciendo un paneo con el celular que me pareció desubicado. Pero no entremos en discusión, dejalo ahí. No me gustó lo que estaba haciendo, por eso lo paré", le explicó Álvarez.

Al instante, Sol se dirigió al hombre y lo increpó: "Señor, ¿qué está grabando usted?

"Yo estoy de espaldas y los chicos del piso están viendo que usted está grabando cosas que no está bueno grabar...".

Y añadió: "Me podés hacer un plano general, pero si grabás el culo, queda...".

No te pierdas el video de esta nota!

Embed