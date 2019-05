Sol Pérez sobre el fin de su relación con Rodrigo Benítez: "No quiero tener una persona celosa a mi lado"

Rodrigo Luna Benítez, Sol Pérez está otra vez soltera. Después de un mes de relación conestá otra vez soltera.





"Gossip", el programa que conduce para KZO junto con Luis Piñeyro. Hace unas semanas, la rubia había presentado tímidamente a su nueva pareja en, el programa que conduce parajunto con





Ella había indicado que se estaban conociendo, pero en el fondo se había ilusionado mucho con la relación con el licenciado en Administración de empresas y apasionado por la equitación.





"Fuimos a un boliche en Costanera, yo lo miraba, lo miraba y él no, estaba en otra. Después fui al baño, él fue al baño, y cuando salí me estaba esperando y me habló. Así empezamos, y ahora dormimos juntos seis veces por semana, casi como una convivencia", contaba Sol en ese momento.

"Nos peleábamos bastante. Estaba demasiado a mi lado, me acompañaba a todos lados y me perjudicada en mi laburo", dijo Sol esta mañana en "Involucrados". Pero la pasión duró bastante poco ya que Pérez se cansó bastante rápido de él., dijo Sol esta mañana en





Y luego remarcó: "No quiero tener una persona celosa a mi lado, me controlaba hasta cuando iba al gimnasio". Por último, aclaró: "No hubo mensajes de terceros y tampoco me gusta que sean controladores".

