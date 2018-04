Sol Pérez dijo que no está conforme con su cuerpo y generó revuelo en las redes

Sol Pérez continúa siendo La chica del momento, mote que se ganó con su explosión mediática debido a sus curvas exuberantes. continúa siendo La chica del momento, mote que se ganó con su explosión mediática debido a sus curvas exuberantes.

Así y todo, la rubia aseguró que no está conforme con su cuerpo y su afirmación generó rechazo en las redes sociales.

"No estoy conforme con mi cuerpo. No, no. Lo digo siempre, soy muy autocrítica. Me exijo un montón", comentó en Pampita Online.

"Hay que medir las palabras que uno dice porque a vos se te ve tan despampanante en las redes y del otro lado hay gente que puede sufrir de verdad", le tiró Fede Bal.

Según Barby Simons, la ex chica del clima tiene un estándar de belleza muy alto: "Como el de todas las mujeres- contestó- No tengo la misma vara para medir al resto. Soy muy de que el cuerpo de las mujeres tiene que ser natural, que la mujer tiene que ser como es, pero yo no. Todos sufrimos. Yo tengo el problema de que adelgazo extremadamente", explicó.

Como era de esperarse ante tales declaraciones, las críticas en Twitter no se hicieron esperar y entonces, Sol, trató de apaciguar las aguas con declaraciones menos quisquillosas.

"Me falta de acá, me sobre de allá, tengo que bajar de peso, tengo que subir un poco, soy gorda, soy flaca. TODO el tiempo nos evaluamos, nos calificamos y buscamos tener el cuerpo de otros. Eso no quiere decir que no nos amemos como somos, con ese kilo de más o ese kilo de menos", expresó.

Embed





Embed Ignorante llámate a vos. De ninguna manera soy ignorante digo una realidad, la mayoría de las mujeres no están conformes con su cuerpo, eso no quiere decir que no se amen como son. De eso se trata ♀️♀️ https://t.co/M38PtsoMAe — Maria Sol Perez #lachicadelclima (@SolPerez) 23 de abril de 2018

Embed Me falta de acá, me sobre de allá, tengo que bajar de peso, tengo que subir un poco, soy gorda, soy flaca. TODO el tiempo nos evaluamos, nos calificamos y buscamos tener el cuerpo de otros. Eso no quiere decir que no nos amemos como somos, con ese kilo de más o ese kilo de menos — Maria Sol Perez #lachicadelclima (@SolPerez) 24 de abril de 2018

Embed Una publicación compartida por sol perez (@lasobri_perez) el Mar 7, 2018 at 8:55 PST

Embed Una publicación compartida por sol perez (@lasobri_perez) el Mar 6, 2018 at 4:53 PST

Embed Una publicación compartida por sol perez (@lasobri_perez) el Mar 5, 2018 at 8:47 PST